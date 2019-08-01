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01 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Murat Köse: 'Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz' - ANKARA

Murat Köse: 'Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz' - ANKARA

Murat Köse: "Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz" - ANKARA - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin açıklaması"Şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz" - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse: - "Denetlenebilir, hesap verilebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz"ANKARA (AA) - Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Denetlenebilir, hesap verilebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz." dedi.
Belediyede düzenlenen basın toplantısında konuşan Köse, gönül belediyeciliği çerçevesinde tevazu ve samimiyet ile gayretli çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.

100 günde hayata geçirdikleri çalışmalara değinen Köse, şunları kaydetti:"'Söz de, karar da milletindir' diyerek açık mikrofon, açık kürsü uygulamasını başlattık. Vatandaşlarımıza nasıl bir Mamak istediklerini soracağız ve onların düşüncelerini alıp bu çerçevede hareket edeceğiz. Daha sonra da 'Mamak için bir fikrim var' kampanyasını başlatacağız. Kampanya kasım ayının sonuna kadar devam edecek. Gelen fikirleri değerlendireceğiz. Çalışanlarımızın memnuniyeti için çeşitli aktiviteler yaptık. Belediyeye gelen vatandaşlarımızın işlemlerinin hızlanması için 'hızlı işlem merkezi' kurduk. Belediye olarak sürekli vatandaşlarımızla iç içeyiz. Vatandaşlarımızın isteklerini birinci ağızdan dinlemeye çalışıyoruz. Sürekli erişilebilir bir belediye olmak adına kendi öz kaynaklarımızla hayata geçirdiğimiz IOS ve Android uygulamaları ile Mamaklılar bir tıkla hizmet alabilecek. Dijital dünya sayesinde vatandaşlarımızın evlerine cep telefonları aracılığıyla konuk olacağız ve onların taleplerine cevap vereceğiz."Kurban Bayramından sonra "Gönül Sofrası Projesi"ni başlatacaklarını ifade eden Köse, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı Gönül Soframızda da dinleyeceğiz." diye konuştu.
Hayata geçirecekleri prestij projelerle ilçeye değer katmayı hedeflediklerini belirten Köse, "Denetlenebilir, hesap verilebilir, şeffaf bir belediyecilik anlayışı içerisindeyiz. Kıbrıs Kanyonu Projesinde harita çalışmalarını bitirdik. Şu an kentsel tasarım çalışmaları yapılıyor. Ekolojik köy çalışmamız da devam ediyor. Seyir terası, yüzme havuzu ve spor kompleksi, gözlem evi çalışmalarımız da sürüyor." ifadelerini kullandı.

Spor Kompleksi Samimiyet Yüzme Havuzu Basın Toplantısı Toplantı 

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