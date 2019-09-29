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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı - DENİZLİ

Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı - DENİZLİ

- Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktı - Yangın çıkan camiden detaylar - İtfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmaları Denizli 'de cami yangını - Murat Dede Camisi'nin çatısında yangın çıktıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesindeki Murat Dede Camisi'nde yangın çıktı.Caminin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı.
Murat Dede Camisi, 1970 yılında ibadete açıldı.

Yangına Müdahale 

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