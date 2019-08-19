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19 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Murat Dağı'nda altın madeni aranması - KÜTAHYA

Murat Dağı'nda altın madeni aranması - KÜTAHYA

- Hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan heyetin bölgede inceleme yapması - Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi alması - Ellerinde döviz ve pankartlarla altın madeni aranmasına vatandaşların karşı çıkması - CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın açıklamalarıMurat Dağı'nda altın madeni aranması - Altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava kapsamında bölgede inceleme yapıldıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'nın Gediz ilçesindeki Murat Dağı'nda, altın madeni arama çalışmasına ilişkin verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmeyi durdurma talebiyle açılan dava dolayısıyla, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan heyet, bölgede inceleme yaptı.İlçeye bağlı Karaağaç köyü sınırlarındaki 510 hektarlık alanda altın aranması için verilen ÇED raporunun iptali ve yürütmenin durdurulması için Kütahya İdare Mahkemesine başvurulmuştu.Bu çerçevede, hakimlerden ve bilirkişilerden oluşan keşif heyeti, bölgede inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sırasında jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.Bu arada köy girişinde bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde döviz ve pankartlarla bölgede altın aranmasını protesto etti.Bazı CHP ve İYİ Parti milletvekilleri de bölgeye gelerek köylülerle görüştü.

Jandarma Protesto Altın Madeni Bilirkişi Güvenlik Önlemi 

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