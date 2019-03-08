Muradiye'de ticari taksi uçuruma devrildi: 2 yaralı - VAN
- Olay yerinden görüntü - İtfaiye ekibini aracı kontrol etmelerinden görüntü - Yaralıyı araçtan çıkarma çalışmaları - İtfaiye araçlarından jandarmadan görüntüMuradiye'de ticari taksi uçuruma devrildi: 2 yaralıVAN (AA) - Muradiye ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Mehmet Ali Uçar (34) idaresindeki 04 T 0251 plakalı ticari taksi, Karahan Kavşağı'nda şarampole devrildi.Kazada sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51) araçta sıkıştı.İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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