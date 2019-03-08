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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Muradiye'de ticari taksi uçuruma devrildi: 2 yaralı - VAN

Muradiye'de ticari taksi uçuruma devrildi: 2 yaralı - VAN

- Olay yerinden görüntü - İtfaiye ekibini aracı kontrol etmelerinden görüntü - Yaralıyı araçtan çıkarma çalışmaları - İtfaiye araçlarından jandarmadan görüntüMuradiye'de ticari taksi uçuruma devrildi: 2 yaralıVAN (AA) - Muradiye ilçesinde ticari taksinin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.Mehmet Ali Uçar (34) idaresindeki 04 T 0251 plakalı ticari taksi, Karahan Kavşağı'nda şarampole devrildi.Kazada sürücü Uçar ve Mehmet Şerif Aydemir (51) araçta sıkıştı.İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan yaralılar ambulansla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ticari Taksi Jandarma Trol 

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