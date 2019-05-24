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24 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Muradiye'de Kırgızların ramazan programı - VAN

Muradiye'de Kırgızların ramazan programı - VAN

- Ata yurdundan genel ve detay görüntüler - Ata yurdunda vatandaşların eğlencesiVAN (AA) - Muradiye ilçesinde ramazan dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçede Kırgız Türklerinin geleneklerini yaşatmak ve tanıtmak adına kurduğu "Ata Yurdu"nda düzenlenen etkinlikler kapsamında Kırgız Türkleri, ata binerek ok attı.Kırgız Türklerine özgü yemeklerle hazırlanan sofrada iftar açan davetliler, ardından dans etti ve halay çekti.İşletme sahibi Kenan Aytaç, yaptığı açıklamada, inşa ettikleri kültürel tesiste vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade etti.
Amaçlarının kültürel değerleri yaşatmak olduğunu belirten Aytaç, gelen misafirlerin Kırgız Türklerinin gelenek ve göreneklerini görme fırsatı bulduğunu aktardı.Vatandaşlardan Gülşen Günay de "Kırgız kardeşlerimizin kıyafetlerini çok seviyoruz. Onların olduğu sergi alanını gezeceğiz. Kıyafetlerle fotoğraflar çekeceğiz. Her şey çok güzel." dedi.
Programa Çaldıran Kaymakamı Tekin Dündar, Muradiye Kaymakamı Harun Yücel ve vatandaşlar katıldı.

İsaf 

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