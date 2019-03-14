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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muradiye'de deprem - VAN

Muradiye'de deprem - VAN

- İlçeden görüntüler - Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay ile röportaj Van 'da depremVAN (AA) - Van 'ın Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muradiye ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 16.18'de ve 3.70 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.Kızılay Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, ilçede herhangi bir hasarın yaşanmadığını belirterek, "Muhtarlarla görüştük, hiçbir mahallemizde hasar olmadığını öğrendik. Bu sevindirici bir haber. Ancak deprem bizi kötü salladı. Allah bizleri korudu." dedi.

İnternet Sitesi Deprem 

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