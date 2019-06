Munzur Çayı'na düşen genci arama çalışmaları 12. gününde

-Ekiplerin araçlarla kıyı boyunca taşınarak yerleştirilmesi

-Mercan HES'in baraj kapaklarının açılması

-Mercan Çayı'nın kapaklar açılmadan önceki görüntüsü

-Mercan Çayı'nın baraj kapakları açıldıktan sonraki görüntüsü

-Munzur ve Mercan Çayları

-Ferdi Doğruöz isimli vatandaşın konuşması

-Kıyı boyunda arama yapan vatandaşlar

-Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin Munzur Çayı'ndaki araması

-Kıyı boyunca arama yapan gönüllüler



- Tunceli'de 12 gün önce bir yolcu otobüsünün açık bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü tespit edilen genci arama çalışmaları kapsamında HES kapakları açıldı. Çok sayıda profesyonel ekibin yanı sıra yüzlerce vatandaş da genci aradı. Olay, 15 Haziran'da Ovacık ilçesine bağlı Yoncalı köyünde yaşayan 28 yaşındaki Engin Eroğlu'nun kaybolmasıyla ortaya çıkmıştı. Genç adamın Ovacık'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsünün bagaj kapağının çarpması sonucu Munzur Çayı'na düştüğü bir yolcunun cep telefonu ile çektiği görüntülerle belirlenmişti. Bölgede bugüne kadar Elazığ, Malatya, Kayseri, Diyarbakır, Rize, Mersin, Diyarbakır, Bingöl, İstanbul, Türkiye Rafting Federasyonu ve Ankara JAK'tan gelen ekipler çalışma yapmış ancak bir sonuç alamamıştı. Her 150 metreye bir kişi yerleştirildi 12'inci güne giren çalışmalar kapsamında bugün Ovacık ilçesinde bulunan Mercan Hidroelektrik Santrali'nin önce kapakları kapatıldı ardından da açılarak Munzur Çayı'nın debisi yükseltildi. Baraj kapakları açılmadan önce profesyonel ekipler ve gönüllüler araçlarla olay yerinden kent merkezine kadar uzanan 45 kilometre boyunca 150'şer metrelik aralıklarla Munzur Çayı kıyısına yerleştirildi. Çalışmalar kapsamında her 5 kilometrelik bölümde de birer dalgıç hazır bulunduruldu. Tunceli ve Diyarbakır AFAD, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Türkuaz Sualtı ve Akarsu Arama Kurtarma, İstanbul Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği, Munzur Adrenalin ve Doğa Sporları Kulübü (MADOSK) ile gönüllülerin katıldığı arama çalışmalarında bulunan bazı kıyafetler de her ihtimale karşı incelenmek üzere ekiplere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çalışmalara katılan Ferdi Doğruöz dalış esnasında bulduğu kırmızı giysileri ekiplere teslim etti. Kayıp şahsın üzerinde de kırmızı kıyafet olduğunun kendilerine söylendiğini aktaran Doğruöz, "Gördüğümüz her kırmızı parçayı topluyoruz delil teşkil eder diye. Ekip olarak kurtarma, dalış için her türlü ekipmanımız var. Kıyı boyunca dalış, iple arama ve tarama yapıyoruz" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar devam eden çalışmalar kapsamında henüz bir sonuç alınmazken, arama çalışmalarının devam ettirileceği aktarıldı.