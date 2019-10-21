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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Münbiç'te yaşayanlar Esed rejimini protesto etti - CERABLUS

Münbiç'te yaşayanlar Esed rejimini protesto etti - CERABLUS

- Esed rejimi karşıtı protestodan detaylar - Slogan atan göstericilerden detaylar CERABLUS (AA) - Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Cerablus ilçesinde yaşayan yerinden edilmiş Münbiçliler, Esed rejiminin Münbiç'e girişini protesto etti.Esed rejiminin Münbiç'e düzenlediği saldırılarından kaçarak Türkiye - Suriye sınırındaki Cerablus ilçesine yerleşen yüzlerce Münbiçli, şehir merkezinde toplanarak, Esed rejiminin Münbiç'ten çıkarılmasını istedi.Eylemciler, Arapça "Esed rejimi Münbiç'ten çıksın", "Esed ve SDG aynı para biriminin farklı yüzleridir" ve "devrim devam ediyor" yazlı dövizler taşıdı.Suriye ayaklanmalarının sembolü Özgür Suriye bayrağını taşıyan eylemciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek sloganı attı.Protestocular, Suriye Milli Ordusu'na çağrıda bulanarak, Esed rejiminin şehirden çıkarılması ve terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden temizlenmesini istedi.Esed rejimi güçleri, 15 Ekim'de ABD güçlerinin Münbiç ilçesinden çıkmasının hemen ardından ilçeye girmişti.

Protesto Devrim Rejim Terör Örgütü Saldırı 

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