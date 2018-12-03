Mülteciler kaçtı, polis kovaladı... Edirne'de yaşanan kovalamaca kamerada

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( EDİRNE )- Onlar kaçtı, polis kovaladı- Edirne’de Tunca Nehri kenarında 8 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı EDİRNE



- Edirne'de polis ekipleri mültecilere göz açtırmıyor. Tunca Nehri kenarında polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayan 8 kişilik Suriyeli mülteci grubu ile kovalamaca yaşandı. Nehir kenarına kaçan göçmenler kıskıvrak yakalandı. Olay, dün gece yarısı Tunca Köprüsü yakınlarında meydana geldi. Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, ihbar üzerine tespit edilen 8 kişilik Suriyeli kaçak göçmen grubu, polis ekiplerinin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Ekiplerin, takibi sonucu Suriyeli kaçak göçmenler nehir kenarında kıskıvrak yakalandı. Yapılan üst aramalarında, hiçbirisinde pasaport ve kimlik çıkmazken, göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçma hazırlığında oldukları tespit edildi. Polis ekiplerince tamamlanan işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. (KU-

