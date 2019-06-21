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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mülteci çocuklar Dünya Mülteciler Günü'nde doyasıya eğlendi

Mülteci çocuklar Dünya Mülteciler Günü'nde doyasıya eğlendi

Mültecilerin halay çekmesi

Psikoloji Mülteci Farkındalık El Sanatları Satranç 

-röportaj
-mülteci çocuklardan detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

-20 Haziran Dünya Mülteciler günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, Şanlıurfa'daki mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi. 2001 yılından itibaren her yıl 20 Haziran’da kutlanan Dünya Mülteciler Günü kapsamında mülteci çocuklarının psikolojilerinin iyileştirilmesi için etkinlik düzenlendi.
Türk Kızılayı Toplum Merkezi tarafından Türkiye Jokey Kulübü alanında düzenlenen etkinlikte mülteci çocuklar gönüllerince eğlendi. Yine etkinlikte, bahçıvan, dart, karaoke, kukla, el sanatları, yüz boyama, satranç atölyelerindeki görevliler çocuklarla çeşitli aktiviteler düzenledi, kukla gösterileri de yapıldı. Etkinlikte bir konuşma yapan Türk Kızılayı Toplum Merkezi Yöneticisi Gülgez Eroğlu Ağbaba, "Dünyada mültecilerle ilgili farkındalık amacıyla oluşturulan bir gün. Kızılay’da mültecilerle, yabancı uyruklarla çalışan kuruluşlardan biridir. Biz burada hem mültecilerle, hem de kamu kurumlarıyla iş birliğimiz var. Mültecilerin bugün yaşadıkları sorunları hafifletmek hem de nedenlerini paylaşmak amacıyla atölyeler hazırladık. Kamu kurumlarıyla bu gün kendilerinin göç ardası, mültecilerle karşılaştıkları zorluklarla nasıl baş ediyorlar. Bu Suriye göçünün, Suriye krizinin ülkeler üzerinde oluşturdukları sorunlar nasıl fırsata çevrile bilir. Ülke için katkıları neler olabiliri konuştuğumuz bir gün geçireceğiz. Burada 50 kadar çocuk var,20 kadar yetişkinimiz var. Çocuklarla kukla atölyesi karaoke atölyesi, kukla atölyesi, el sanatları atölyesi, yüz boyama atölyesi, satranç atölyesi ve kukla gösterilerine hem velililer hem de çocuklar katılacaktır" dedi.
Etkinlik yaklaşık 2 saat sonra son buldu.
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