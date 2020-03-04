Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muhtarlar askerlik için başvuru yaptı

Muhtarlar askerlik için başvuru yaptı

MUHTARLARIN ASKERLİK ŞUBESİNE YÜRÜMESİ

Dera Alışveriş Tarım İdlib Askerlik Başvurusu 

-MUHTARLARDAN ASKERLİK ŞUBESİ ÖNÜNDE GÖRÜNTÜLERİ
-MUHTARLAR DERNEK BAŞKANI HÜSEYİN ALTINIŞIK'IN AÇIKLAMASI
-MUHTARLARIN ASKERLİK ŞUBESİNE GİRMESİ

( NEVŞEHİR )- Nevşehir’de muhtarlar Askerlik Şubesine dilekçe verdi NEVŞEHİR

- Nevşehir il genelinde görev yapan muhtarlar kahraman Türk ordusunun yanındayız mesajı vermek için Nevşehir Askerlik Şubesi'ne askerlik başvurusu yaptı.Nevşehir Muhtarlar Derneği tarafından düzenlenen organizasyon ile başta Nevşehir il merkezi olmak üzere, belde ve köylerde görev yapan muhtarlar İdlib’de görev yapan Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek Askerlik Şubesine başvuru yaptı. Başvuru öncesinde gazetecilere açıklamada bulunan Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık, biz muhtarlar olarak ordumuzun, milletimizin, devletimizin yanında olduğumuzu belirtmek için askerlik başvurusunda bulunuyoruz dedi.
Altınışık, “Biz Nevşehir Muhtarlar Derneği olarak muhtar arkadaşlarımız ile fikir alışverişinde bulunduk. Dedik ki kahraman ordumuz Suriye’de İdlib’de bizim için mücadele ediyor. Bizde Mehmetçiğimiz için bir şeyler yapmamız gerekiyor dedik. Nevşehir mahalle, köy, belde muhtarlarımız ile birlikte İdlib’deki askerimizin yanında olmak için dilekçemizi yazdık. Kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildirmek için ve onların yanında görev yapmaya hazır olduğumuzu belirtir dilekçemizi yazarak Askerlik Şube Başkanlığımıza vereceğiz. Bunun herhangi bir siyasi veya başka bir amacı yoktur. Kesinlikle biz muhtarlar olarak ordumuzun ve milletimizin ve devletimizin yanında olduğumuzu bildirmek için buradayız. Muhtarlar Federasyonu tarafından 50 bin muhtarımız ile yanınızdayız mesajını katkı sağlamak için Kahraman Türk Ordumuza yanlarında olduğunu bildirmek için buradayız. Tüm muhtarlarımıza canı gönülden teşekkür ederim. Nevşehir merkezde 53 muhtarımız ile başvuru yaptık” dedi.
Muhtarlar Dernek Başkanı Hüseyin Altınışık’ın açıklamasının ardından muhtarlar Askerlik Şubesine askerlik başvurusunda bulundu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.Faruk Çelik, Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulunu Bakanlıkta Kabul Etti.
Muhaliflerin Atlı BirlikleriMuhaliflerin Atlı Birlikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı