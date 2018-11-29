Muhtarlar artık randevuya takılmayacak

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( BİNGÖL )- Vali Ekinci, "Bir probleminiz varsa bunu çok kolaylıkla bana, randevuya takılmadan hızlı bir şekilde aktarma fırsatı bulacaksınız" BİNGÖL



- Muhtarlarla bir araya gelen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, "Bir probleminiz varsa bunu çok kolaylıkla bana, randevuya takılmadan hızlı bir şekilde aktarma fırsatı bulacaksınız" dedi.

Son kararname ile Bingöl'e atanan Vali Kadir Ekinci, kent genelindeki muhtarlarla bir araya geldi. Tanışma faslının ardından burada bir açıklama yapan Vali Ekinci, Cumhurbaşkanlığı sistemine değindi. Yeni hükümet sisteminin ülkenin birçok yerinde uygulanmaya başlandığını aktaran Vali Ekinci, çalışma usullerinin vatandaşa hizmet odaklı olduğunu söyledi.



Vali Ekinci açıklamasında, “İl valisi olarak bizim çalışma usulümüz, vatandaş odaklı, vatandaşa hizmeti birinci derecede götürmeyi amaçlayan bir modeldir. Bu model malumunuz olduğu üzere yeni gelişen Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dahilinde uygulanması gereken hatta birçok yerde uygulanan bir sistemdir. Biz, vatandaşla hemhal olmak, onlarla gönül birlikteliği kurmak ve buradan doğacak güç ile birlikte bu alana yansıtmak. İşin açıkçası, yapılacak hizmetlerin makamda planlanıp yerelin ihtiyacına uygun mu değil mi. Bakılmadan alana uygulanması yada vatandaşa affedersiniz ama bir sömürge valisiymiş gibi il müdürlerimizin de küçük kralcıklarmış gibi üsten bir bakış açısıyla muamelesini tam anlamıyla reddeden bunun tam tersi, vatandaşa hizmeti cana minnet bilen bir şuurla hareket eden bir yönetim modelidir” dedi.

“Randevuya takılmayacaksınız” Açıklamasını sürdüren Vali Ekinci, “Dolayısıyla bu modelin pratikteki uygulaması, muhtarlarımızla iç içe olmaktır, vatandaşlarımızla iç içe olmaktır. Sorunları yerinde tespit edip ve bu sorunları olabildiğince hızlı yapmak gayreti içinde olmaktır. Bunun için sık sık bir araya geleceğiz. İle dayalı, mahallenize dayalı bir probleminiz varsa bunu çok kolaylıkla bana, vali yardımcılarımıza il müdürlerimize birebir, randevuya takılmadan hızlı bir şekilde aktarma fırsatı bulacaksınız”ifadelerine kullandı. Toplantı karşılıklı görüşmelerin ardından sona erdi.

