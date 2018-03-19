Muhtarın köy yolunu kapattığı iddiası

-Köye giden yol

-Muharrem Polat’ın konuşması

-Polat’ın yolun durumunu anlatması

-Kapalı olduğu iddia edilen yoldan görüntü

-Araçların gidip gelmesi



( DİYARBAKIR )-Kayayolu köyü sakinleri: "Yol sorunumuz yok" DİYARBAKIR



- Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyünde yaşanan gerginlik yüzünden muhtarın köy yolunu kapattığı iddiasının gerçek dışı olduğunu belirten köy sakinleri, 2010 yılından beri söz konusu yolu kullanmadıklarını ve iddia edildiği gibi yol sorunu yaşamadıklarını ifade etti.

Diyarbakır’ın Sur ilçesine bağlı Kayayolu köyü sakinleri, bazı basın yayın organlarında yer alan ‘köyde yaşanan gerginlik yüzünden muhtarın köy yolunu kapattığı’ iddiasının gerçek dışı olduğunu belirtti.

Edinilen bilgilere göre, 2010 yılında Muhtar Yusuf Polat’ın kapısının önünden geçen köy yoluna alternatif olarak eski yolun yaklaşık 4 metre aşağısında yeni bir yol yapıldı. O tarihten bugüne kadar köy sakinleri yeni yapılan yol üzerinden sıkıntısız bir şekilde ulaşımlarını sağlamaya başladı.

Yaklaşık 4 gün önce diktiği fidanlar zarar görmesin diye evinin etrafını çitle çevirmeye çalışmalarına başladığını kaydeden Muhtar Polat, bunun üzerine asılsız haberlerin yapıldığını belirtirken, köy sakinleri ise 2010 yılından beri yeni yapılan yolu kullandıklarını ve hiçbir sorun yaşamadıklarını kaydetti.

"2010 yılından beri bu yol açıktır" Yaklaşık 48 yıldır köyde ikamet ettiğini söyleyen Muharrem Polat, “Bu yol 2010 yılından beri açık. Diğer yol ise muhtara aittir kendi evine gidiyor. Hiçbir sorun yok. Muhtarın kendi arazisidir ve kendi evinin önünü tel ile çevirmiş. Hiçbir sıkıntı yok 2010’dan beri bu yol açıktır. Rahat bir şekilde gidip geliyoruz. Yolun kapatıldığı haberini internetten duyduk ama öyle bir şey yok. 2010 yılından beri açıktır bu yol. İddia edilen şeyler yanlıştır. Siz de bunu görüyorsunuz” dedi.

"Haberler gerçek dışıdır" Söz konusu iddialara telefonla yanıt veren köy muhtarı Yusuf Polat, “İddia edildiği gibi köy yolunu kapatma gibi bir şey söz konusu değildir. 2010 yılından beri yine benim kendi arazimin içinden geçen şimdi yol kullanılmaktadır. Yaklaşık 4 gün önce diktiğim fidanlar zarar görmesinler diye evin etrafına çit çalışması başlattım. Önümüzdeki günlerde yolun hemen evin altından geçen kavşak kısmında bir genişletme çalışması yaptıracağım. Bu genişletme çalışmasını da kendi arazimden ekleyerek yapacağım. Haberlere yansıyanlar gerçek dışıdır, haberi yapanlar hakkında da yasal yollardan işlem başlatacağım” diye konuştu.



