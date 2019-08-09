Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından TOMA'yla soğutma çalışması sürüyor

Mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlamanın ardından TOMA'yla soğutma çalışması sürüyor

Yanmış olan askeri depo

Mühimmat Deposu Askeri Mühimmat Patlama Sesi Askeri Mühimmat Deposu Hanlı 

-Soğutma sırasında patlama sesi
-TOMA ile soğutma çalışması
-Şarapnel parçalarının bir eve yakın alana düşmesi

( HATAY )- Reyhanlı’da, askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor HATAY

- Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlama sonrası alanda TOMA ile soğutma çalışması yapılıyor. Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan askeri mühimmat deposunda gece saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sonrası meydana gelen şiddetli patlamalar sabah saatlerine kadar sürdü. Patlama seslerinin kesilmesiyle birlikte, olası bir patlamaya karşı alanda TOMA ile soğutma çalışmaları başlatıldı. TOMA’nın soğutma çalışmalarının ardından bölgeye itfaiye ekiplerinin de sevk edilmesi bekleniyor.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Elazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlamaElazığ Emniyet Müdürlüğü'nde büyük patlama
İşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntülerİşte Tuzla'daki patlama yerinden ilk görüntüler
130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar130 kişinin öldüğü Paris bombacısının kendini patlattığı anlar
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Brüksel Havalimanı'nda 2 Büyük PatlamaBrüksel Havalimanı'nda 2 Büyük Patlama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı