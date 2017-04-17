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17 Nisan 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu

Muharrem İnce'nin Kılıçdaroğlu öngörüsü tuttu

CHP'li Muharrem İnce olağanüstü kurultay çağrısında bulunurken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştirilerde bulunmuş ve ' Hatta önümüze referandum gelirse, başkanlık sistemi gelirse Recep Tayyip Erdoğan, 6 kez yendiği bu yönetimi yeniden yenecektir. Ben bunu görüyorum. Vicdanınıza sesleniyorum. Türkiye'nin vicdanına sesleniyorum. Bir otobüse biniyorsunuz, o otobüs 6 kez yolda kaza yapmış. 7'nciye aynı firmadan bilet alır mısınız? ' demişti.

Muharrem İnce 16 Nisan Halk Oylaması Türkiye Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan 


Muharrem İnce'nin Kasım 2015 yılında yaptığı öngörü 2017 referandum seçimlerinde gerçekleşti ve Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP referandum seçiminde istediği sonucu alamadı.
Muharrem İnce Hakkında
Muharrem İnce, 4 Mayıs 1964'te Yalova Elmalık köyünde doğdu. Babasının adı Şerif, annesinin adı Zekiye'dir. Fizik Öğretmeni; Uludağ Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Fizik-Kimya Öğretmenliği Bölümünü bitirdi. Değişik liselerde ve dershanelerde fizik öğretmenliği ve müdürlük yaptı. Yalovaspor Basın Sözcülüğü görevini yürüttü. Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanlığı görevinde bulundu. 22 ve 23. Dönemde Yalova Milletvekili seçildi. 24. Dönemde T...
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16 Nisan Halk Oylaması Hakkında
Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı. Hükûmetteki Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve kurucularından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından desteklenen madde değişiklikleriyle ilgili tartışmalar uzun süre devam ettikten sonra muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) desteğiyle birlikte meclisten geçerek halk oylaması kararı alındı. Değişiklik paketi, yürürlükteki parlamenter siste...
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Kemal Kılıçdaroğlu Hakkında
Kemal Kılıçdaroğlu, 1948 yılında Tunceli'nin Nazımiye İlçesi'nde dünyaya geldi.ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde tamamladı.1971 yılında ise Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden (Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında, girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha s...
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Recep Tayyip Erdoğan Hakkında
Üniversiteyi Marmara Üniversitesi İktisadî ve Ticarî Bilimler Fakültesi'nde okuyan Erdoğan, bu okuldan 1981 yılında mezun oldu. Gençlik yıllarından itibaren sosyal hayat ve siyasetle içice bir yaşamı tercih eden Erdoğan, disiplinli ekip çalışmasının ve takım ruhunun önemini kendisine çok genç yaşlarda öğreten futbolla 1969-1982 yılları arasında amatör olarak ilgilendi. Aynı zamanda bu yıllar, genç bir idealist olarak memleket meseleleri ve toplu...
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