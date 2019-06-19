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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muhammed Mursi'nin vefatı - AMASYA

Muhammed Mursi'nin vefatı - AMASYA

- Dua edilmesi görüntüleri - Ak Parti İl Başkanı Mehmet Ünek'in açıklaması - Vatandaşların Sisi'ye tepki göstermesi görüntüleriMuhammed Mursi'nin vefatıAMASYA (AA) - AK Parti Amasya İl Başkanlığı tarafından, Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin vefatı ile ilgili açıklama yapıldı.AK Parti İl Başkanı Mehmet Ünek, Yavuz Selim Meydanı'nda yaptığı açıklamada, batılı ülkelerin maddi ve ideolojik iktidarları uğruna yıllardır Mısır'da sürdürülen insanlık dışı uygulamalara sessiz kaldığını söyledi.

İslam dünyasının da Mursi konusunda suskun kalmasına tepki gösteren Ünek, "Uluslararası hukuku ve insan haklarını yok sayarak Mısır halkını baskı altına alan zalim Sisi, masum insanları acımasızca katletmiştir. 21. yüzyılın firavunu Sisi, darbeyle elde ettiği iktidarı süresince yüzlerce kişiyi idam etmiştir. 'Sakın Allah'ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma' diye buyuran bir dinin mensupları olarak, bu süreçte bizi derinden yaralayan İslam dünyasının suskunluğu olmuştur. Barbar Sisi'ye karşı 'dur' diyen tek dünya lideri Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır." ifadelerini kullandı.Açıklamanın ardından katılımcılar, Mursi için dua etti.

Firavun Acımasız İslam Batıl 

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