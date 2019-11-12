Muğla, uluslararası arıcılık ve çam balı kongresine hazırlanıyor

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( MUĞLA )- Dünya Arıcılar Birliği’nin yaptığı Apimondia Kongresi'nden sonra dünyanın en prestijli kongresi olan ‘7’inci Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nin hazırlıkları sürüyor MUĞLA



- Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği (MAYBİR) tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi, 31 Ekim-4 Kasım 2020 tarihlerinde Fethiye Ölüdeniz’de yapılacak. Arıcılık sektöründe faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini ve çalışmalarını tanıtmasına büyük katkı sunan kongrede özellikle Apiterapi ürünleri üzerine çalışmalar yapılması hedeflendi. Kongre sürecinde sektörün uluslararası düzeyde tüm paydaşlarının buluşması, arıcıların teorik bilgi edinmelerinin yanı sıra uygulama ile ilgili konularda da deneyimlerini arttırmaları hedefleniyor. ‘7’inci Uluslararası Muğla Arıcılık ve Çam Balı Kongresi’nde çağrılı bildirilerin yanı sıra, Bilim Kurulu tarafından seçilmiş konu başlıkları için yapılan başvurular değerlendirilerek sözlü veya poster olarak kabul edilecek. Önceki yıllarda gerçekleştirilen kongrelerde olduğu gibi 7’nci kongrede de ‘Üretici Konuşuyor’ ve ‘Sektör Konuşuyor’ panelleri iki ayrı günde TAB ve APIMONDIA kontrolünde uzmanlar tarafından yönetilecek. Kongrede, ülkemizde üretilen balları dünyaya tanıtmak ve diğer ülkelerde üretilen balların tanınması amacıyla, konusunda uzman yabancı jüri başkanı, jüri üyeleri ve uluslararası kriterler gözetilerek yapılan bir değerlendirme sürecinde bal yarışması düzenlenecek. Bilim kurulu oluşturuldu Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği (TAB) Başkanı Ziya Şahin, “’7'ncisini hazırlanıyoruz. İki yılda bir yapıyoruz. 2020 yılında 31 Ekim-4 Kasım tarihleri arasında Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde yapılacak. Bilim kurulumuzu bir yıl öncesinden oluşturduk. Bilim Kurulu üyelerimiz çalışmalarına başladılar. Uluslar arası bilim kurullarına davetlerimiz oldu. Dünya Arıcılar Birliği’nin tüm komisyon üyeleri bilim kurulumuz ile çalışmalarını yapıyorlar. Kongremiz uluslar arası bir kongre olduğu için her kongremize en az 25-30 ülke katılım sağladı” dedi.

Dünyanın en prestijli kongreleri arasında yer alıyor TAB Başkanı Şahin, Muğla Arıcılar Birliği’nin düzenlediği kongrenin dünyanın en prestijli kongreleri arasında yer aldığını belirterek, “Dünya arıcılar Birliği’nin yaptığı Apimondia kongresinden sonra dünyanın en prestijli kongresi ülkemizde yaptığımız Muğla Arıcılık ve Çam Balı kongresi. Artık bu kongre ülkemizin adı ile ünlenmiş ve ülkemizin adı ile de Apimondia’da yerini almış uluslar arası bir kongredir. 2020 yılında yapılacak olan kongremize, daha önceki yıllarda olduğu gibi en az 2 bin kişilik bir katılım bekliyoruz” dedi.

Apiterapi ürünleri üzerinde çalışma olacak Türkiye Arıcılar Birliği Başkanı Şahin, 7’inci kongrede özellikle Apiterapi ürünlerine dikkat çekeceklerini belirterek, “7’inci kongremizdeki referansımız özellikle Apiterapi ürünleri üzerine çalışmalar yapılacak. Apiterapi’yi biz zenginleştirmeye çalışıyoruz. Gerek Apiterapi konusunda, gerekse ülkemiz arıcıları konusunda ne yapmamız gerektiğini, üreticilerimize pratik teorik bilgilerin nasıl verilmesi gerektiğini bu kongremizde işleneceğini söyleyebilirim” dedi.





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