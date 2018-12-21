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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Muğla polisinden FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evlerine operasyon: 13 gözaltı

Muğla polisinden FETÖ’nün ‘Gaybubet’ evlerine operasyon: 13 gözaltı

polis kamerasından yakalanan paralar ve iki şüpheli

Flash Bellek Polis Kamerası Tablet Bilgisayar Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü 

-yakalanan paraların sayılması

( MUĞLA )- Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün ‘Gaybubet’ evleri yapılanmasına yönelik Muğla ve ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alınırken, yüklü miktarda dolar, Euro ve dijital materyal ele geçirildi. MUĞLA

- Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince Muğla Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat doğrultusunda FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün ‘Gaybubet’ yapılanmasına yönelik olarak çeşitli il mahkemeleri tarafından firari olarak aranan şüphelilerin kalabileceği değerlendirilen 16 adres tespiti sonrası operasyon için düğmeye basıldı. Dosya Savcısından alınan izin sonrası eş zamanlı olarak Muğla ve İlçelerinde belirlenen adreslere yapılan operasyonda şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda Muğla, İzmir ve Denizli ağır Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemeleri tarafından firari olarak aranan 13 FETÖ/PDY şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. F serisi 17 adet 1 dolar Örgüt tarafından ‘Mahrem Alanda’ görevlendirilen şahısların da yakalandığı aramalarda; 175 bin 273 ABD Doları, (17 tanesi F serisi) 195 Euro, 6 bin 880 TL, 2 Suudi Riyali ve 10 Dirhem nakit para ele geçirildi. Şüphelilerin üstünde ve ikametlerinde yapılan aramalarda bir kısmı çeşitli yerlere ‘Zulalanmış’ şekilde çok sayıda dijital materyal (Akıllı telefon, flash bellek, taşınabilir wi fi, laptop, cd, sd kart, harici sim kart, tablet bilgisayar, kamera, fotoğraf makinası vb) ile tuşlu telefonlar, örgütsel döküman ve sahte kimlik ele geçirildi. Aranan kişilerle bir arada kaldıkları tespit edilen 8 kişi hakkında örgütle bağlantıları konusunda araştırmalar devam etmekte olup, şüpheli olarak adli işlem yapılacağı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifade ve sorgu işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. (BT)
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