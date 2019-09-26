Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Dilberoğlu Hakkari’den ayrıldı

-Çocukları sevmesi

-Müdüre sarılan aileler

-Müdür Dilberoğlu’nin konuşması



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkâri İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Süleyman Suvat Dilberoğlu yüzlerce kişinin katılımı ile yeni görev yerine uğurlandı.Hakkari’de görev yaptığı sürede halkın gönlünde taht kuran İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu için Valilik konutu önünde uğurlama töreni düzenlendi.

Uğurlanma törenine Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Vali Yardımcıları Mustafa Duruk, Aziz Gölbaşı, İdris Koç, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Polis Özel Harekat Müdürü Şaban Bayar, Slehi Aşireti kanaat önderi Fatih Keskin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Cemal Adıyaman, eski AK Parti il başkanı Nurettin Fırat, AK Parti Disiplin Kurulu üyesi Av. Mecit Tarhan, Slehi Aşireti Kanaat Önderi Hamit Atlı’nın oğlu Alay Atlı, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Derneği ve Vakfı Hakkari Şubesi Başkanı Abdurrahman Er, Hakkâri Güvenlik Korucuları Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanlığına Emrullah Kaya, Hakkari’nin illeri gelenlerinden Timur Yoldaş, Hasan Çolak, kurum amirleri Hakkari Haber TV ekibi, iş adamları, emniyet personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vatandaşlar, Müdür Dilberoğlu ile vedalaşmak için sıraya girdi. 7’den 70'e herkes törene katıldı.

Valilik konutu önü aşırı kalabalıktan dolayı bir süre trafiğe kapandı. Müdür Dilberoğlu, yaptığı konuşmasında, ”Hakkari’de başladığımız bu görevi başımız dik olarak Hakkari halkının sevgisi ile bitirmiş olduk. Buraya gelirken bu halkın yardımı ile tüm zorlukları beraber aştık. Halk bana muazzam bir sevgi gösterdi. Her şey sevgi ile başladı.

Sevgi ile başlayan hiçbir iş yarıda kalmaz, bu insanlarda karşılığını verdi. İnşallah benim yerime geren arkadaşım bu bayrağı en güzel şekilde taşır bu insanlara layık olur. Hakkari’deki basın mensupları arkadaşlar için çok şey diyecek var. Çok iyi bir basın teşkilatına burada sahibiz. Hakkari’nin güzellikleri için ellerinde geleni yaptılar basındaki arkadaşlarımız. Hakkari basınına özellikle teşekkür ediyorum. Burada iyi çalışan basını Türkiye’nin hiçbir yerinde görmedim” dedi.



