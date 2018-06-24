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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Muğla'da yerleşik yabancılar oylarını kullandı

Muğla'da yerleşik yabancılar oylarını kullandı

- Oy kullanmaya gelenlerden görüntü, - Yerleşik yabancıların oy kullanması, - İngiliz asıllı Sara Rebecca Gerçekbilen'in konuşması - Yerleşik yabancılar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gittiMUĞLA (AA) - Muğla ve ilçelerinde oy kullanma hakları olan yerleşik yabancılar, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandık başına gitti.Fethiye ilçesi Ölüdeniz Mahallesi'nde yaşayan seçmenler, sabahın erken saatlerinde oy kullanacakları yerlere geldi.Ölüdeniz İlk ve Ortaokuluna gidenler, listedeki seçmen kağıtlarından isimlerini kontrol edip, oylarını kullandı.İngiliz asıllı Sara Rebecca Gerçekbilen (27), 10 yıldır Türkiye'de yaşadığını, Fethiye'yi çok sevdiğini söyledi.

Tüm arkadaş ve akrabalarını Türkiye'ye davet ettiğini vurgulayan Gerçekbilen, "Türkiye Cumhuriyeti'ne teşekkür ediyorum. Vatandaşlığımı yeni aldığım için ilk kez oy kullandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum." dedi.
İngiliz asıllı Jacqueline Dowaz (69) da yıllardır Türkiye'deki seçimlerde oy kullandığını dile getirdi.Marmaris'in Armutalan ve İçmeler mahallelerinde, yerleşik yabancılar oylarını kullanıp, denize girdi.Bodrum ilçesinin Bitez Mahallesi'ndeki okullarda da yerleşik yabancılar sandık başına giderek oy kullanmanın mutluluğunu yaşadı.

İçmeler Kullar Trol 

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