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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla'da teknenin batması - 79 kazazede Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla kurtarıldı - MUĞLA

Muğla'da teknenin batması - 79 kazazede Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla kurtarıldı - MUĞLA



: - Kazazedelerin helikopterle görüntülenmesi ve Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotların olay yerine gidişiMUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında batan tekneden suya atlayarak çıktıkları kayalıklardan kurtarılan 71 üniversite öğrencisi evlerine döndü. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter tarafından sığındıkları kayalıkta tespit edilen kazazedelerin Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetlerine ait iki hücumbotla bulundukları bölgeden kurtarılma anlarına ait görüntüler TSK tarafından paylaşıldı.

Hücumbot Kayalı Üniversite Öğrencisi Helikopter 

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