Muğla'da tefecilik operasyonu

- - Zanlıların adliyeye getirilmesi - Muğla Adalet Sarayı binasının detay görüntüsü - Ele geçirilen senet, para ve tabancanın görüntüsü - Gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde tefecilik yaptıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik çalışma başlattı.Bu kapsamda M.Ş'ye 4 bin lira karşılığında 7 bin 500 liralık senet imzalattığı ve silah zoruyla para istedikleri iddia edilen M.T. ve Z.K. ilçe merkezinde suçüstü yakalandı.Zanlıların üst aramasında para, senet ve tabanca ele geçirildi.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.