Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla'da sörf keyfi

Muğla'da sörf keyfi

- Marmaris'teki sörfçülerden detaylar - Marmaris ilçesinde rüzgarı fırsat bilen adrenalin tutkunları sörf yaptıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesindeki adrenalin tutkunları, rüzgar ve uçurtma sörfü yaptı.Hava ve deniz suyu sıcaklığının 20 dereceye kadar yükseldiği Marmaris'te, hızı saatte 47 kilometreyi bulan rüzgar adrenalin tutkunlarını sevindirdi.Dalgalar arasında rüzgar ve uçurtma sörfü yapanları, vatandaşlar da kıyıdan ilgiyle izledi.Yetkililer ise yarın sabah saatlerinden itibaren etkili sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, oluşabilecek taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Uçurtma Sörfü Adrenalin 

İlgili Foto Galeriler
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Şemdinli Şehitleri Memleketlerine UğurlandıŞemdinli Şehitleri Memleketlerine Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı