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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muğla'da 'ot şenliği'

Muğla'da 'ot şenliği'

Muğla 'da "ot şenliği" - Bölgede yetişen otlardan detay - Kadın çiftçiler ve sergilenen otlar - Ot yemekleri yapımı - Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız'ın konuşması - Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün'ün konuşması - Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş'ün konuşması - Ot yemekleri yarışması ve yemeklerin yapımıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde ot şenliği düzenlendi.
Menteşe İlçesi pazar yerindeki şenliğe vatandaşlar ve kadın çiftçiler ilgi gösterdi. Stantlarda yöreye ait otların tanıtımı ve satışı yapıldı, otlar hakkında katılımcılara bilgi verildi.
Şenlikte kadınlar arasında yöresel ot yemekleri yarışması yapıldı.Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız, Muğla 'nın doğa bitkileri açısından çok değerli ve önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Maviyle yeşilin kucaklaştığı Muğla 'nın ot çeşitliliği açısından zengin olduğunu belirten Yıldız, "Allah tüm güzelliklerini bu coğrafyaya vermiş. Ot festivali düzenlemek her şehre nasip olmaz. Bu kadar çeşit şifalı ot ancak Muğla 'da var. Bunlar sağlığa sağlık ömre ömür katan otlar." dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de dondurulmuş gıdaların tüketime sunulmasıyla farkındalık yaratmak amacıyla bir çok şehirde ot şenliklerinin yapıldığını dile getirdi.Ot şenliklerinin amacının, doğadan toplanan otların sofralara yemek olarak sunulması olduğunu vurgulayan Gürün, kendilerinin de doğal ürünlerin yetiştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla kentte tohum bankası kurduklarını kaydetti.
Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ise şenlikte yöresel otlar ve bu otlardan yapılan yemeklerin tanıtıldığını söyledi.

Zengin bitki örtüsü, toprak ve iklim özellikleri bakımından onlarca farklı türdeki otun bölgede yetiştiğine işaret eden Gümüş, "Yöremizde kendiliğinden yetişen farklı tür ve tattaki otlarımızı ve bu otlarımızdan yapılan yemeklerimizi festivalimizde tanıtıyoruz. Bu yıl birincisini yaptık. İnşallah önümüzdeki yıllarda geleneksel hale getireceğiz." diye konuştu.
Şenliğe katılan Türkiye Sınır Tanımayan Şefler Derneği Başkanı Ahmet Çetin de kadınlarla ot yemekleri pişirerek vatandaşlara ikramda bulundu.Ot yemekleri yarışmasında dereceye giren kadınlara protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Doğal Ürün Dondurulmuş Gıda Farkındalık Festival Farkındalık Yaratma 

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