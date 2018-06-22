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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

Muğla'da kayıp kişinin cesedi bulundu

- - Olay yerinden detay görüntülerMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde 9 gündür aranan kişinin cesedine ulaşıldı.Yüksel Meydan'dan (55) haber alamayan yakınları, 9 gün önce İlçe Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.Sanayi bölgesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca son görüntülerine ulaşılan Meydan'ın arama çalışmalarına ailesi ve çocukları da katıldı.
Sanayi Sitesi'nin karşısında bulunan alışveriş merkezlerinin girişindeki boş binanın bodrum katında hareketsiz kişi görenler, durumu polise bildirdi.İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki ilk incelemesinin ardından cesedin, Meydan'a ait olduğu belirlendi.Ceset, otopsi için adli tıp morguna götürüldü.

Polis Alışveriş Adli Tıp Kamera Gesi 

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