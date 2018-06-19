Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Muğla’da kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadının cenazesi İstanbul’a getirildi

Muğla’da kayalıklardan düşen 7 aylık hamile kadının cenazesi İstanbul’a getirildi

Uçağın gelişinden görüntü

Kayalı Cenaze Gesi Bakanlık Hamile Kadın 

-Cenazenin uçaktan indirilişi
-Araca yüklenen cenazenin götürülüşü
-Detaylar
-arşiv görüntüler
-fotoğraflar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fethiye’deki dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi’nde fotoğraf çektirdiği sırada dengesini kaybedip 300 metre yükseklikten kayalıklara düşerek hayatını kaybeden 7 aylık hamile Semra Aysal’ın cenazesi, İstanbul’a getirildi.
Muğla’nın Fethiye ilçesinde İzmir’den geldiği eşiyle birlikte tatil yapan Semra Aysal(32), Kelebekler Vadisi’ni gezmek için bölgeye gitmiş, ancak yürüyerek karayolundan yaklaşık 15 metre aşağıya inen Aysal, fotoğraf çekinmek istediği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 300 metre yükseklikteki kayalıklardan aşağı düşmüştü. Sarp kayalıklara ulaşan Arama Kurtarma Derneği (AKUT), Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) ve Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri ise anne olmaya hazırlanan 7 aylık hamile kadının cansız bedenine ulaşmıştı. Dün yaşanan olayın ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na Semra Aysal’ın cenazesi, Türk Hava Yolları’na ait uçakla bu akşam saatlerinde Dalaman’dan havalanan uçakla İstanbul’a getirildi.
Atatürk Havalimanı’na inişin akabinde uçaktan alınan Aysal’ın cenazesi yakınlarına teslim edilmek üzere kargo terminaline götürüldü.
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!'Kardeşim hamile dedi' ama.. Sonrası korkunç!
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Kibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyorKibariye 56 yaşında ikinci kez anne oluyor
1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor1.5 yıldır hamileyim, doktorlar sezeryan yapmıyor
Hamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktıHamile hayat kadını parada anlaşamayınca pencereye çıktı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı