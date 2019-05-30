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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muğla'da araç yangını

Muğla'da araç yangını

- Otomobilin motor kısmında çıkan yangın - İtfaiyenin müdahalesi - Olay yerinden detay görüntüler - Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde, bir otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.Emirbeyazıt Mahallesi Hasan Ercan Caddesi'nde, Berkan Uygun yönetimindeki 35 HD 1336 plakalı otomobilin motor kısmı, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.Sürücü Uygun, yanan aracını yolun ortasında bırakarak itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kaputu demir makas yardımıyla açarak yangına müdahale etti. Yangın, büyümeden söndürüldü.Kısa süreliğine trafiğe kapatılan cadde, aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

Bild Yangına Müdahale Irak 

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