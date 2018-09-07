Muğla'da 73 düzensiz göçmen yakalandı

- Sahil güvenlik botundan görüntü - Yelkenliden detay - Düzensiz göçmenlerden görüntü - Fethiye açıklarında yelkenli ile Yunanistan'a geçmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmeye çalışan 73 düzensiz göçmen yakalandı.Alınan bilgiye göre, Fethiye Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Göcek Mahallesi açıklarında devriye sırasında şüphelendikleri "Felice" isimli yelkenliyi durdurdu. Yelkenlide Pakistan uyruklu 73 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirtilen 2 kişi de gözaltına alındı.Yabancı uyruklular, Göcek Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığına getirildi. Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği belirtilirken, gözaltına alınan 2 kişinin ise jandarmadaki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.