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21 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu - MUĞLA

Muğla'da 3 kilogramlık mantar bulundu - MUĞLA

- Yılanlı mevkisinde bulunan mantar - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı'nın laboratuvarda mantarı tartması - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı'nın konuşması - 3 kilogramlık mantardan detaylar Muğla 'da 3 kilogramlık mantar bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Menteşe ilçesinde bir vatandaş, yaklaşık 3 kilogram ağırlığında puf mantarı buldu.Yılanlı mevkisinde mantar toplamak için gezintiye çıkan Mustafa Demir, dev bir mantara rastladı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde (MSKÜ) çalışan Demir, durumu aynı üniversitede görev yapan Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Allı'ya bildirdi.Demir'in bulduğu mantarın ne olduğunu merak ederek kendilerine getirdiğini anlatan Allı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bilimsel adı 'Calvatia Gigentea.' İngilizce ismi ise 'Puffball.' Özellikle taze iken, yani içi beyaz iken yenir ama olgunlaştığı zaman tüketmesi biraz zor. Daha önce Burdur, Isparta gibi illerde özellikle yağışların bol olduğu zamanlarda bu büyüklüklere ulaşabilen bu mantar, Muğla 'da ilk defa bulundu." diye konuştu.
Mantarın öğrencilerle laboratuvar ortamında incelendiğini belirten Allı, mantarın 3 kilo 116 gram ağırlığında olduğunu ifade etti.
Allı, puf mantarının yağışların bol olması sonucu bu büyüklüğe ulaşabildiğini aktardı.

Laboratuvar Muhabir Mantar Toplama İngilizce Öğrenciler 

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