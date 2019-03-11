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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 10 düzensiz göçmen yakalandı

- Düzensiz göçmenlerin bulunduğu bottan görüntüMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Görecek Adası açıklarındaki lastik botta şüpheli kişileri fark etti.Durdurulan lastik botta yasa dışı yollardan yurt dışına geçmeye çalışan Filistin ve Yemen uyruklu 10 düzensiz göçmen yakalandı.Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Akalan Yurt Dışı 

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