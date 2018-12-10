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10 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Müftülük garajından elektrikli bisikleti böyle çaldılar

Müftülük garajından elektrikli bisikleti böyle çaldılar

(GÜVENLİK KAMERASI)

Güvenlik Kamerası Elektrikli Bisiklet Bisiklet Hırsız Polis Ekipleri 

-İKİ HIRSIZIN BİSİKLETİ GÖTÜRMESİ
-DAHA SONRA HIRSIZLARDAN BİRİNİN GERİ GELEREK KONTROL
-YAPMASI DETAY

( SAKARYA -ÖZEL) SAKARYA

- Sakarya İl Müftülüğü’nün garajından iki kişi elektrikli bisikleti çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde bulunan Sakarya İl Müftülüğü’nün garajında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde iki hırsız elektrikli bisikleti garajdan iterek saniyeler içerisinde çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan hırsızlık olayı sonrasında polis ekipleri hırsızları yakalamak için geniş çaplı araştırma başlattı. Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki hırsızın elektrikli bisikleti iterek götürmesi gözüküyor.
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