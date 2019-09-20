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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu

Mudanya yolunda drone destekli huzur operasyonu

Uygulamadan görüntüler

( BURSA ) BURSA

Jandarma Kaçak Feribot İskelesi Kullar Trol 


- Bursa’nın Mudanya ilçesinde jandarma tarafından drone destekli “huzur” operasyonu yapıldı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren yapılan denetlemelerde araçlar didik didik arandı. Drone ile havadan yapılan denetimde kaçak ve sakıncalı araçlar arandı, çok sayıda vatandaşın ve aracın sorgusu yapıldı. Operasyonda kurallara uymayan birçok araç drone ile havadan tespit edilirken, sürücüler hakkında tutanak tutuldu. Mudanya feribot iskelesine gitmekte olan araçların da kontrol altına alınmasını hedefleyen operasyonda bazı şüpheli şahısların sorgusu yapıldı. Çevrede bulunan okulların çevresi drone ile kontrol edildi. Kurallara uymayan, evrak eksikliği bulunan araç sahiplerine cezaî müeyyide uygulandı.
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