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30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
MŞÜ'de öğrenci sayısı 9 bin 500'e yükseldi - MUŞ

MŞÜ'de öğrenci sayısı 9 bin 500'e yükseldi - MUŞ

- MŞÜ levhası - Üniversite yerleşkesinde öğrenciler ve sınıflardan görüntüler - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat'ın açıklamasıMŞÜ'de öğrenci sayısı 9 bin 500'e yükseldiMUŞ (AA) - Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, bu yıl üniversitelerine yapılan 2 bin 500 yeni kayıtla öğrenci sayısının 9 bin 500'e ulaştığını söyledi.

Üniversitede yeni eğitim öğretim yılının başlaması dolayısıyla gazetecilere açıklama yapan Polat, Yüksek Öğretim Kurumunca (YÖK) kampüs yerleşkesine yaptırılan yeni derslikler, sosyal alanlar, spor salonları ve yaşam alanlarıyla Türkiye'nin sayılı üniversiteleri arasında yer aldıklarını belirtti.
Bu sayede öğrenci ve akademisyen sayılarının arttığına işaret eden Polat, "2015'te üniversitemizdeki öğrenci sayısı 8 bin 150 civarındaydı. Şuanda üniversitemizdeki öğrenci sayımız 9 bin 500'e ulaşmış durumda. Ünvanlı akademisyen mevcudumuz da 75'ten 228'e yükseldi. Toplamda akademisyen sayımız, araştırma ve öğretim görevlileri dahil edildiğinde 607 civarında. Bu bölge açısından çok ciddi bir rakam." diye konuştu.
MŞÜ'nün öğrenci dostu bir üniversite olduğunu aktaran Polat, yeni kayıt yaptıran öğrencilere hem şehri hem de üniversiteyi tanıtmak amacıyla eğitimler verileceğini dile getirdi.Öğrencilere danışmanlar aracılığıyla kentin sosyo - kültürel ve coğrafi yapısı hakkında bilgiler vereceklerini bildiren Polat, şöyle devam etti:"Öğrencilerimizin karşılaştıkları barınma ve iaşe gibi sorunları bizzat görüşerek çözüme kavuşturmaya çalışacağız. Son dönemde 5 akademik birim açtık. Bunlardan 2'si 4 yıllık lisanlı, 3'ü de ön lisans eğitimi. Bunlar üniversitemizi farklı bir noktaya taşıdı. Uygulamalı bilimler fakültemiz, bitkisel ve hayvansal üretim olarak iki bölümle faaliyet veriyor. Beden Eğitimi Yüksek Okulu (BSYO) Türkiye'de sadece iki üniversitede olan engelliler için spor eğitimi bölümü üniversitemizde açıldı."

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