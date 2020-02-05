MSB’nin AFAD ve Jandarma personelini taşıyan uçağı Van’a indi

- Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek personeli taşıyan TSK’ya ait uçak Van’a indi. Milli Savunma Bakanlığı, Çığ felaketinde arama-kurtarma çalışmalarına destek verecek AFAD ve Jandarma personelini Ankara’dan Van’a ulaştıran TSK’ya ait uçak Van’a indi. Bakanlık iniş esnasındaki görüntülerimde sosyal paylaşım sitesi Twettler hesabından paylaştı. (ME
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