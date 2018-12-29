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29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
MSB'den şehitler için özel klip - ANKARA

MSB'den şehitler için özel klip - ANKARA

- Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan klipMSB'den şehitler için özel klip - Milli Savunma Bakanlığınca, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırlandıANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca, yeni yıl öncesinde, söz ve müziği ünlü sanatçı Kıraç'a ait olan "Vatan Marşı" eşliğinde, şehitlere ithaf edilen özel klip hazırlandı."Vatan için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimize ithaf olunur" sözleriyle başlayan klip, Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.Klipde, söz ve müziği sanatçı Kıraç'a ait olan Vatan Marşı'na, Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığının görüntüleri eşliğinde askeri personel de eşlik etti.TSK unsurlarının, farklı yer ve koşullarda yaptığı özel tatbikatların görüntülerinin de yer aldığı klipte, kahramanlık ve vatan sevgisine vurgu yapıldı.Marşın sözlerinde şehit anneleri de unutulmadı. Yeni yıla özel klipte, askerlerin anne sevgisine ait duygusal görüntülere de yer verildi.
"Biz doğuştan aşığız şanlı bayrağa / Vurgunuz biz ay ile yıldıza / Bir ölürüz, bin doğarız sen tasalanma / El değmesin yurduma" sözleri eşliğinde verilen anne, bayrak ve mücadele temalı görüntülerde, anne ile vatan vurgusu dile getirildi.

Sosyal Medya Anne Sevgisi Özel Tatbikat Şehit Anneleri Askeri Personel 

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