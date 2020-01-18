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18 Ocak 2020 Cumartesi günü yayınlandı
MSB: “Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı”

MSB: “Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı”

Tedavi gören çocuklardan detay

( ANKARA ) ANKARA

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- Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı.
Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı.” Hastanede tedavi gören aileler Türk askerine minnettar olduklarını aktardı.
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