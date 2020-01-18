MSB: “Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı”



- Milli Savunma Bakanlığı Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesinin hizmete açıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn Hastanesi, Suriyeli çocuklara da şifa dağıtmaya başladı.

Hizmete sunulan çocuk servisi sayesinde Suriyeli çocuklar artık daha sağlıklı.” Hastanede tedavi gören aileler Türk askerine minnettar olduklarını aktardı.



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