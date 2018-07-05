Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi- MUĞLA

Motosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi- MUĞLA

- Çocuk istismarını protesto için sürüş etkinliğine katılanlar - Gümbet Kavşağı'nda bir araya gelen 50 motosikletliden detaylar - 4 çocuk annesi Özlem Coşkun Bağır'ın açıklaması, - Motosikletlerin oluşturduğu konvoyun Bodrum Belediye Meydanı'na gelmesi - Toplu fotoğraf çekimiMotosikletliler çocuk istismarına tepki gösterdi - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli, çocuk istismarını protesto amacıyla etkinlik gerçekleştirdiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde bir grup motosikletli, çocuk istismarını protesto için sürüş etkinliği gerçekleştirdi.Gümbet Kavşağı'nda bir araya gelen 50 motosikletli, Turgutreis Caddesi'nden Bodrum Belediye Meydanı'na geldi.Burada bir süre mola veren grup, Neyzen Tevfik Caddesi'ni geçerek, başladıkları noktada etkinliği tamamlandı.Gruptakilerden 4 çocuk annesi Özlem Coşkun Bağır, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuk istismarına tepki göstermek için sürüş etkinliği yaptıklarını söyledi.

Çocukların istismarını ve öldürülmelerini kınayan Bağır, "Halkımızı bu olaylara karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Bazen yalan yanlış bilgiler yayınlanıyor. Bu bilgilerin kaynaklarını araştırmadan paylaşımda bulunmasınlar." dedi.

Protesto Çocuk İstismarı Çekim 

İlgili Foto Galeriler
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Çiğ Tanelerinin Yakın Çekim FotoğraflarıÇiğ Tanelerinin Yakın Çekim Fotoğrafları
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Suruçta Otomobilde Oy Pusulaları BulunduSuruçta Otomobilde Oy Pusulaları Bulundu
Tarihi An! 3.Havalimanına İlk İnişTarihi An! 3.Havalimanına İlk İniş
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı