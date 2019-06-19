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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli sürücünün yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculuğu kamerada

Motosikletli sürücünün yürekleri ağızlara getiren tehlikeli yolculuğu kamerada

motosikletli sürücünün görüntüsü

( ESKİŞEHİR -ÖZEL)- Motosikleti üzerine uzanarak kullanan sürücü, hem kendinin, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı ESKİŞEHİR

Sosyal Medya Kamera Aşırı Hız Motosiklet Sürücüsü 


- Eskişehir çevre yolu üzerinde bir motosiklet sürücüsü, akan trafiğin içerisinde yaptığı tehlikeli hareketlerle hem kendi canını hem de başka insanların canını tehlikeye attı. Görüntülerden, plakasının olmadığı ortaya çıkan motosiklet, seyir halindeki araçların arasından son sürat geçti. Hiçbir güvenlik ekipmanı bulunmayan motosiklet sürücüsünün aşırı hızının yanı sıra ise yaptığı tehlikeli hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yaklaşık 100 kilometre hızla giderken motosikleti üzerine uzanarak kullanan sürücü, hem kendinin, hem de trafikteki diğer sürücülerin canını tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri yolda seyahat eden sürücüler tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı. Plakası bulunmayan motosiklet ve sürücüsü daha da süratlenerek gözden kayboldu.
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