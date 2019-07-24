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24 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosikletli sürücü yaşlı kadına çarpıp kaçtı

Motosikletli sürücü yaşlı kadına çarpıp kaçtı

Kazada ağır yaralanan yaşlı kadının yerde yatarken görüntüsü

Yaşlı Kadın Karya En Yaşlı Kadın Motosiklet Sürücüsü 

-vatandaşların kadına yardım etmeye çalışmasına ait detaylar
-Ambulansın olay yerine gelmesi
-Bir vatandaşın ambulansın geç gelmesine ait tepki göstermesine ait detaylar
-Yaşlı kadının ambulansa bindirilmesine ve ambulansın olay yerinden uzaklaşması

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’de yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadına çarpan motosiklet sürücüsü arkasına bile bakmadan kaçtı. Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Sakarya Mahallesi’nde yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Şaziye Eren'e, hızlı olduğu iddia edilen C.A.'nın kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaşlı kadın yere yığılırken, C.A. ise ardına bile bakmadan yoluna devam etti. Kanlar içerisinde yerde kalan yaşlı kadına ilk olarak çevredeki vatandaşlar yardım etti. Ağır yaralanan Şaziye Eren, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü C.A. ise, kısa süre sonra gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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