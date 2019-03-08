Motosikletli şahsın yerde metrelerce sürüklendiği kaza kamerada

-kaza anı

-Olay yerinden görüntü

-detaylar



( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL



- Pendik’te motosiklet sürücüsü hızla ilerlediği sırada refüje feci şekilde çarparak yere savruldu. Virajı dönmek için duran minibüse çarpmamak için refüje çarpan motosiklet sürücüsünün kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Pendik Velibaba Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde bir minibüs sürücüsü yolda ilerlediği sırada, yolun yan tarafındaki sanayi bölgesine girebilmek için sinyallerini yaktı. Minibüs sürücüsü arkadan hızla gelen motosiklet sürücüsünü fark edip aracını durdurdu. Yoldan hızla gelen motosiklet sürücüsü, minibüse çarpmamak için frene bastı. Hızla gelen motosiklet yaklaşık 45 metre mesafeye rağmen duramadı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldaki refüje hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan sürücü yerde metrelerce sürüklenirken motosiklet de savruldu. Ardından yerden kalkan sürücü kazayı yaralı olarak atlattı. Kaza anı çevredeki bir dükkanın güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde motosiklet hızla çarpıyor, adam yerde sürükleniyor.

