Motosikletli rögar hırsızları kovalamaca sonucu yakalandı

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( KONYA ) - KONYA



- Konya’da sokaklardaki rögar kapaklarını çalan motosikletli 2 şüpheli, polisin 'dur' ihtarına uymayınca yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Olay, dün gece saatlerinde merkez Meram ilçesi Gülbahçe Mahallesinde Balıkçı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 kişinin kazma ile sokaklarda gezdiği ihbarını alan polis ekipleri, bölgede araştırma yaptığı sırada üzeride motosikletli 2 şahsın kaçtığını fark etti. Polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçışını sürdüren motosiklet sürücüsü Hakkı B. ile arka koltukta oturan Hasan K. elinde baltayla birlikte yaşanan kovalamacanın ardından Balıkçı Sokak üzerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin bindiği motosiklete bağlı römorkta yapılan incelemede çaldıkları öne sürülen rögar kapağı ele geçirildi. Şüphelilerin özellikle akşam saatlerinde Meram ilçesinde, sakin sokaklar içerisindeki rögar kapaklarını çaldığı belirlendi. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Hakkı B.'nin 2.38, Hasan K.'nın ise 1.79 promil alkollü olduğu öğrenildi. Hastanedeki işlemlerinin ardından şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. (İY-AH-

