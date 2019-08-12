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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletli Kasksız gençler valiye yakalandı

Motosikletli Kasksız gençler valiye yakalandı

Denetimlerden detaylar

Yarış Trafik Güvenliği Polis Akalan Emniyet Kemeri 

-Vali otobüslerde broşür dağıtırken
-Kasksız gençlerden detaylar
-Vali Kasksız gençlere uyarılarda bulunurken
-Genel detay ve ayrıntılar

( TEKİRDAĞ )- Vali’den kasksız gençlere: “Ceza kesmekten hoşlanmıyoruz” TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Vali, İl Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı yolda denetimlere katılarak sürücüleri ve yolcuları emniyet kemeri konusunda uyardı. Uygulama sırasında motosiklet üzerinde bulunan kasksız iki genç Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım’a yakalandı. Karayolu trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşların trafik güvenliği konusunda bilinçlendirilmesi amacıyla, 9-31 Ağustos 2019 tarihleri arasında Kurban Bayramı tatil dönemi süresince “Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin” sloganıyla “Kemerin Ses Getirsin” isimli ödüllü trafik güvenliği yarışması çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında uygulama gerçekleştirildi.
Uygulamaya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş'ta katıldı.
Vali, Emniyet Müdürü ve İl Jandarma Komutanı uygulamada sürücü ve yolculara emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulunarak broşür ve kırmızı düdük dağıttı.
“Ceza kesmekten hoşlanmıyoruz” Uygulamalar sırasında motosiklet üzerinde bulunan kasksız 2 genç Vali Yıldırım’a yakalandı. Vali Yıldırım, gençlere kask takma konusunda uyarılarda bulunarak, “Kaskı neden takıyoruz. Sizin kask takıp takmamanız bir hiçbir fayda ya da zarar temin etmez. Ama size çok önemli bir şey. En ufak kazada çok ciddi bir şey olmasa bile insan düştüğünde kafasını çarpabiliyor. O yüzden kask takmanız lazım. Bu sizlerin güvenliği içindir. Yarınlar, Türkiye’miz olarak sizlerden çok şey bekliyor. Bizi bundan mahrum etmeyin. Sevdiklerinizi bundan mahrum etmeyin. Daha nice bayramlar görmek için motosikletinizi kaskla sürün. Bunlar hepsi sizin için yoksa polis görsün görmesin değil. Biz ceza kesmekten hoşlanmıyoruz. Bu tamamen sizin güvenliğiniz için” dedi.
Uygulamada sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikram edildi.
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