Motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada ölen Eren son yolculuğuna uğurlandı

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( TEKİRDAĞ )- Kaskı çıktı kafasına darbe aldı- Kazaya karışan sürücü tutuklandı TEKİRDAĞ



- Tekirdağ merkezi ilçesi Süleymanpaşa’da otomobilin çarptığı 16 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza sırasında kaskı düştüğü iddia edilen motosiklet sürücüsü gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise tutuklandı. Kaza, Süleymanpaşa ilçesi Değirmenaltı Mahallesi üniversite ışıklarda meydana geldi. İddiaya göre, sürücü M.Ö. hakimiyetindeki 34 HN 4563 plakalı otomobili ile aynı yönde seyreden sürücüsü Eren Konukçu hakimiyetindeki 59 ABE 022 plakalı motosiklet çarpıştı. Otomobile çarpan motosiklet, savrularak önce orta refüje sonrada karşı şeride geçti. Kafasındaki kask çıktı Sürücü belgesi olmadığı iddia edilen 16 yaşındaki Eren Konukçu’nun başındaki kaskın kelepçelerini takmadığı için savrulmanın etkisi ile kafasından çıktığı iddia edilirken, savrulmanın etkisi ile kafasına darbe alan Konukçu’ya ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ardından NKÜ Araştırma hastanesine götürülen genç hayatını kaybetti. Aile yasa boğuldu Otomobil sürücü M.Ö. ise polis tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden gencin ailesinin ABD’de olduğu, babasının ise NKÜ Ziraat Fakültesi Hocası Prof. Dr Fatih Konukçu olduğu öğrenildi. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü genç için Köseilyas Mahallesi Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze namazında hayatını kaybeden gencin yakınları ve arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Sürücü tutuklandı İkindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Eren Konukçu’nun cenazesi mahalle mezarlığına defnedildi. Ayrıca otomobil sürücüsü M.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (HLD- (HLD-



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