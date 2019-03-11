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11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Motosikletle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada

Kaza anı

( KAHRAMANMARAŞ ) KAHRAMANMARAŞ

İlk Müdahale Kamera Motosiklet Sürücüsü 


- Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi. Tepebaşı Caddesi’nde meydana gelen kazada, E.A.’nın kullandığı otomobille N.A. idaresindeki motosiklet, sürücülerin bir anlık dikkatsizliği sonucunda çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü N.A., asfalt zemine düşerek yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisine burada devam edilen yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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