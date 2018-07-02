Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Motosikletle balayı yolu ölüm yolu oldu

Motosikletle balayı yolu ölüm yolu oldu

Kaza yerinden görüntüler

Jandarma Düğün Töreni Su Kanalı Sağlık Ekipleri Trol 

-Genel detay ve ayrıntılar
-Beyza Nur Kahraman ve Fatih Kahraman'ın fotoğrafları

( TEKİRDAĞ )- Balayına motosikletle giden çift feci şekilde öldü- Onları kurtarmaya kask bile yetmedi TEKİRDAĞ

- İstanbul'dan balayı için Edirne'nin Enez ilçesine motosikletle giden çift, Tekirdağ’da geçirdikleri kaza sonucu hayatını kaybetti. Kaza, İstanbul-Tekirdağ karayolunun Karaevli yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 24 Haziran Pazar günü İstanbul’da yaptıkları düğün töreni ile hayatlarını birleştiren Beyza Nur Kahraman (20) ve Fatih Kahraman (33) çifti, balaylarını birlikte geçirmek için 34 YL 9395 plakalı motosikletle İstanbul’dan Edirne'nin Enez ilçesine yola çıktılar. Onları kurtarmaya kask bile yetmedi Damat Fatih Kahraman idaresindeki motosiklet, kontrolden çıkarak su kanalına düştü. Diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kazayı geçiren çift üzerine yaptıkları incelemede, çiftin başında kask bulunduğu ve ikisinin de hayatını kaybettikleri tespit edildi. hayatını kaybeden çiftin cansız bedenleri savcının talimatı ile Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay yerinde güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı