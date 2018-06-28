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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosikletiyle ters yöne girip kaçan tavuğunu kovaladı

Motosikletiyle ters yöne girip kaçan tavuğunu kovaladı

Tavuğun karayolunda ilerlemesi

Akalan İlginç Görüntü Kaçış 

-Tavuğun sağa sola gitmesi
-Tavuk sahibinin gelmesi
-Tavuğun yakalanmaya çalışılması
-Tavuktan görüntü
-Kümesten ve tavuk sahibinden görüntü
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’da, motosikletin arka kısmındaki kümesten düşen tavuk karayolunu bir birine kattı. Kümes sahibi, kara yolunda uzun süre tavuğu kovaladı. Yoğun trafiğin olduğu Adıyaman Atatürk Bulvarında ilerleyen motosiklet arkasındaki kümeste bulunan kuş, civciv ve tavukların olduğu kümesin kapağı açılması sonucu bir tavuk aşağıya düştü. Neye uğradığını şaşıran tavuk, yoğun trafiğin olduğu karayolunda ilginç görüntülere neden oldu. Vatandaşların ikazı ile tavuğun düştüğünden haberi olan kümes sahibi de sağa bir sola kaçışan tavuğun peşinden koşarak, yakalamaya çalıştı. Uçun süre tavuğu kovalayan tavuk sahibi, uzun süre çaba sarf etti. Karayolunda araç tehlikesine rağmen süren kovalamaca ilginç görüntülere sahne oldu. Bir süre kovalanan tavuk yakalanarak, kümese konuldu (CK)
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