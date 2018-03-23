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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükledi - KİLİS

Motosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükledi - KİLİS

- Motosikletin arkasına bağlanan köpeğin sürüklenmesiMotosikletin arkasına bağladığı köpeği sürükledi - Kilis 'te yaşanan olayda, köpeğe eziyet ettiği iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındıKİLİS (AA) - Kilis 'te, motosikletin arkasına bağlanarak sürüklenen köpeğe işkence yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, kent merkezinde motosikletin arkasına bağlanan iple bir köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar, çektikleri fotoğrafı sosyal medya sitelerinden paylaştı.Hayvanseverlerin de başvurusu üzerine Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, köpeğe eziyet ettiği iddia edilen Y.D'yi gözaltına aldı.Y.D'ye, "hayvanlara eziyet etmek" suçundan 625 lira idari para cezası uygulandı.Yaralanan köpek ise Kilis Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından tedavi altına alındı.

Sosyal Medya Para Cezası Köpek Urus Hayvan 

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