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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı - SİVAS

Motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı - SİVAS



: - Olay yerinden görüntüler - Ambulansın gelişi - Motosikletten görüntüler - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi Sivas 'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralıSİVAS (AA) - Sivas 'ta motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Batuhan G. (21) kullandığı 58 BB 915 plakalı motosikletle, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay G.'ye (22) çarptı. Kazada Oktay G. ile devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan G. yaralandı.Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan G. ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oktay G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Ağır Yaralı Motosiklet Sürücüsü 

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