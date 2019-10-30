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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Motosiklet ve off-road araçlarıyla kortej - RİZE

Motosiklet ve off-road araçlarıyla kortej - RİZE

- Drone ile çekilen görüntüler - Motosiklet ve off - road araçlarıyla kortej yapılması - Rize Motosiklet Derneği Başkanı Yakup Temizel'in konuşması - Rize Off - Road Kulübü Derneği üyesi İnanç Gümüşler'in konuşmasıRİZE (AA) - Rize 'de bir araya gelen motosikletçiler ve off - road tutkunları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kortej oluşturdu.Yaklaşık 50 motosiklet ve 15 off - road tutkunu, Türk bayraklarıyla süsledikleri motosiklet ve araçlarıyla Çaykur Didi Stadı yanında toplandı. Rize Motosiklet Derneği Başkanı Yakup Temizel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında bu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Rize 'de bu etkinliğini ilkini yaptıklarını ifade eden Temizel, "Bu etkinliğimize Rize Off - Road Kulübü Derneği de eşilik etmek istedi. Çok güzel bir kortej yaptığımıza inanıyoruz" dedi.
Rize Off - Road Kulübü Derneği üyesi İnanç Gümüşler de değişik etkinliklere katıldıklarını belirterek, "Hem askerlerimize destek vermek hem de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızı kutlamak istedik. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde heyecanımız var." diye konuştu.
Daha sonra trafik polisleri eşliğinde Karadeniz Sahil Yolu üzerinden Çiftekavak Mahallesi, Atatürk ve Cumhuriyet caddeleri güzergahını takip ederek Rize Valiliği önündeki Atatürk Anıtı'na ulaşan motosiklet tutkunları, burada saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu.Güzergah boyunca bazı sürücüler de motosikletçilere eşlik etti.

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