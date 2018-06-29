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29 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Motosiklet sürücüsünün darp edilmesi güvenlik kamerasında - KIRKLARELİ

Motosiklet sürücüsünün darp edilmesi güvenlik kamerasında - KIRKLARELİ

- Güvenlik kamerası kayıtları - Çağrı Tülüş'ten genel ve detay görüntüler ile röpMotosiklet sürücüsünün darp edilmesi güvenlik kamerasındaKIRKLARELİ (AA) - Kırklareli 'nde yol verme tartışması nedeniyle yaşanan kavgada bir motosiklet sürücüsü, otomobilde yolcu olarak bulunan kişi tarafından darp edildi.Alınan bilgiye göre, motosikleti ile Karakaş Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda seyir halindeki Çağrı T. (27), bir otomobilin yanından geçmek istedi.Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosiklet sürücüsü Çağrı T. ile otomobilde bulunanlar arasında tartışma çıktığı, tartışmanın ardından otomobilden inen bir kişinin motosiklet sürücüsünü darp ettiği ve sürücünün motosikletten düştüğü görülüyor.Yaralanan motosiklet sürücüsü Kırklareli Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından, şüpheli U.Ç'den şikayetçi oldu.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bild Kamera Güvenlik Kamerası Motosiklet Sürücüsü 

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